CO2-uitstoot grote industrie daalt fors: sterkste afname in vijftien jaar

Volgens de organisatie ging de uitstoot van de 330 Nederlandse industrie- en energiebedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen met bijna 8 procent omlaag tot 68,5 miljoen ton. Vooral de industrie stootte fors minder uit, met een afname van dik 8 procent tot 38,6 miljoen ton. De grootste vervuiler was nog steeds Tata Steel. Het staalconcern was in zijn eentje goed voor 5,8 miljoen ton uitstoot. Dat was wel iets minder dan de bijna 6 miljoen ton van een jaar eerder.

NEa-topman Mark Bressers zegt dat het „uiteraard positief” is dat vooral in de chemische industrie de uitstoot flink is teruggebracht. „Maar het gaat hier wel om bedrijven die veel aardgas gebruiken bij hun productie. De prijs voor aardgas was vorig jaar natuurlijk hoog en dit heeft in veel gevallen geleid tot een lagere productie. Het is dus nog te bezien wat dit betekent op de langere termijn.”

Klimaatdoelen

Wat de cijfers precies betekenen voor het behalen van de klimaatdoelen in 2030 is daardoor nog niet met zekerheid te zeggen. Het doel in het klimaatakkoord voor de energiesector is om de uitstoot in 2030 te hebben teruggebracht tot 12,4 miljoen ton. Voor de industrie is het streven 35,7 miljoen ton. Maar dat betreft dan de gehele energie- en industriesectoren, niet slechts de bedrijven die onder ETS vallen.

Het emissiehandelssysteem, dat de Europese Unie gebruikt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, geldt nu nog voor de zware industrie, energiebedrijven en deels de luchtvaart. Bedrijven in die sectoren moeten certificaten kopen om CO2 te mogen uitstoten. Door daar een prijs aan te hangen, worden ze gedwongen werk te maken van minder uitstoot. De bedrijven die onder ETS vallen zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale CO2-uitstoot in Nederland.

NEa geeft aan dat uit de cijfers ook naar voren komt dat de uitstoot van de vier kolencentrales in Nederland vorig jaar vrijwel op hetzelfde niveau is gebleven als een jaar eerder. Dat ging in totaal om 11,7 miljoen ton. Eigenlijk zou er vorig jaar een plafond komen voor de CO2-uitstoot van kolencentrales. Maar het kabinet had dit geschrapt vanwege de hoge gasprijzen.