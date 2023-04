Ruim 3 miljoen dollar schadevergoeding om racisme bij Tesla

Een jury oordeelde maandag dat Diaz recht heeft op de schadevergoeding van omgerekend 2,9 miljoen euro vanwege het racisme dat hij als uitzendkracht te verduren kreeg in een fabriek van de autofabrikant in Fremont, in het noorden van Californië. Tesla kon niet voorkomen dat de werknemer met racisme werd geconfronteerd. Diaz kreeg regelmatig racistische opmerkingen te horen en ook het „n-woord” viel meermaals.

In eerste instantie oordeelde een jury in 2021 dat Tesla 6,9 miljoen dollar voor emotionele schade en 130 miljoen dollar als straf moest betalen vanwege het racisme. Dit was een van de hoogste schadevergoedingen ooit in een individuele zaak om discriminatie. Tesla ging in beroep en een federale rechter in San Francisco gaf de elektrische automaker vorig jaar gelijk. De schadevergoeding werd verlaagd tot 15 miljoen dollar. Diaz ging daar niet mee akkoord en begon een nieuw proces.

De maandag vastgestelde vergoeding bestaat uit 175.000 dollar voor emotionele schade en 3 miljoen dollar als straf. De kans is groot dat de advocaten van Diaz opnieuw in beroep gaan om tot in ieder geval de vorig jaar beloofde schadevergoeding van 15 miljoen dollar te komen.

In Californië riskeert Tesla meerdere rechtszaken om racisme op de werkvloer. Verschillende zwarte (ex-)medewerkers hebben zich daarover uitgesproken.