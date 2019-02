Ⓒ Peter Schoonen

De familie Blokker is bereid een forse bruidsschat mee te geven aan wie het aandurft om de Blokkerwinkels over te nemen, in een ultieme poging de oranje logo’s niet uit het straatbeeld te laten verdwijnen. Ondertussen worden winkelstraten steeds meer gedomineerd door schoonheidssalons, kappers en hippe koffiezaakjes.