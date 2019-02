Nibud: laat minder mensen gemeentebelasting betalen

De gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben deze week in een brief aan staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) gevraagd of de zogenoemde ’kwijtscheldingsnorm’ omhoog kan.

Huishoudens onder die norm – momenteel 992 euro voor alleenstaanden en 1417 euro voor echtparen – hoeven geen lokale lasten te betalen, zoals afvalstoffenheffing. Volgens het Nibud is het financieel gezond om minstens 3550 euro achter de hand te hebben. Mensen die zich aan die norm houden, worden voor hun spaarzaamheid ’gestraft’ met extra gemeentebelasting.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart hintte er eerder dit jaar in een gesprek met De Telegraaf dat de norm voor kwijtschelding wat hem betreft omhoog moet. Nu noemt het Nibud de lage norm inderdaad ’ongewenst’. Hoe hoog de norm dan wel moet zijn, zegt het voorlichtingsinstituut er niet bij.

Een eerder verzoek van alleen de gemeente Amsterdam om de kwijtscheldingsnorm te verhogen werd vorig jaar overigens afgewezen. Opvallend detail: destijds was Arjan Vliegenthart nog wethouder werk en inkomen in de hoofdstad.