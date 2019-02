Weekoverzicht: nostalgie in de winkelstraat

De meest gelezen artikelen van deze week op DFT.nl lezen als een nostalgisch rondje door die oude winkelstraat. Eentje waar de Intertoys nog floreerde.

Nu lijdt die keten onder online aankopen. We winkelen steeds meer online, soms met onbegrijpelijke bankafschriften tot gevolg, maar dat maakt niet uit. De grootste speelgoedwinkelketen van het land heeft uitstel van betaling gekregen en staat nu zélf in de etalage. Het lijkt erop dat veel Intertoys-winkels gaan sluiten. Misschien niet die in Amsterdam, maar daar moet je dan wel weer naartoe met het ’super-openbaar-vervoer’.

Bruidsschat

Het voormalige moederconcern van Intertoys, de Blokker, staat ook in de verkoop. Wie dat bedrijf wil hebben, krijgt er een bruidsschat bij van – volgens ingewijden – €250 miljoen. Een uitgekiende strategie van de Blokker-familie, legt DFT-verslaggever Edwin van der Schoot uit.

Sommige vertrouwde namen zijn er nog wel. De Hema, om er maar eentje te noemen. En die zet dan weer de deuren wagenwijd open voor Albert Heijn, die zo meer volwaardige winkels in stadscentra krijgt. Verslaggever Harry van Gelder ziet er de meesterhand van Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn in. En onze lezers weten wel hoe die gecombineerde winkels moeten heten: HemAH! Met goedkope komkommers, als het even kan.

Groei

De oude en nieuwe winkels in onze winkelstraten moeten succes gaan zoeken onder een iets slechter economisch gesternte. De vette jaren zijn over hun hoogtepunt heen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week. Sommige bedrijven geven hun mensen al liever geen loonsverhoging meer.

En natuurlijk wordt alles weer duurder: ontbijtjes bij de Ikea, gas en elektriciteit (maar dat hoeft niet)… Je baan is flex, je koopkracht komt pas bij de belastingaangifte. En ondertussen proberen malafide incassobureaus je ook nog geld uit te kloppen. En lukt het eindelijk om een beetje te sparen, ben je het geld kwijt aan gemeentebelasting.

Hopelijk heeft u niet zo’n grote schuld als de Verenigde Staten. Of moet u net zo veel terugbetalen als Jan-Dirk Paarlberg. Nee, het beste kunnen we nog hopen op een vergissing van de bank in ons voordeel.

Zo, nu bent u weer op de hoogte van het belangrijkste financiële nieuws. Lees hier nog even de column van Rick van der Ploeg en Willem Vermeend, en kijk hier nog even vooruit naar de nieuwe beursweek. Op de hoogte blijven kan ook via Twitter, Facebook of met een van onze nieuwsbrieven. Goed weekend!