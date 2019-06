Sombere visie voor AEX

Het pessimisme is waarschijnlijk vooral ingegeven door het zwakke beursklimaat in de afgelopen weken, door de geëscaleerde handelsoorlog en verhalen dat de VS volgend jaar mogelijk in een recessie belandt. Maar liefst 28% rekent op een daling van de index van meer dan 4% in juni, waarmee deze onder 519 punten zou belanden.

Een bescheiden 29% verwacht dat de AEX in juni op minstens 546 punten zal eindigen. Vermoedelijk putten zij moed uit het voorzichtige herstel van de index in de afgelopen dagen, vooral ingegeven door de hoop op een renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank later dit jaar.