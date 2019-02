Brexit: nog duizend uur

Zo kan een Porsche zomaar 10% duurder worden als hij na 29 maart in Groot-Brittannië arriveert en er sprake is van ’No Deal Brexit’. Oók als die Porsche al eerder besteld is, en vaak zelfs als er al een aanbetaling is gedaan, waarschuwt moederbedrijf Volkswagen. De Britse eilanden zijn voor Porsche een van de belangrijkste afzetgebieden, maar het bedrijf heeft er geen eigen fabriek.

Ondertussen zijn Britse bedrijven aan het hamsteren geslagen. De koelhuizen van veel supermarkten en hun toeleveranciers liggen vol, meldt persbureau Bloomberg. Frisdrankfabrikant Coca-Cola European Partners doet hetzelfde. Ook vliegtuigbouwer Airbus en vliegtuigmotorbouwer Rolls-Royce laten niets aan het toeval over.

Autobouwers doen er op hun beurt alles aan om te voorkomen dat ze bij een ’no deal’ moeten handelen via Dover – waar in het slechtste scenario een opstopping van formaat wordt verwacht.

Ondertussen zakt het pond alleen maar dieper en dieper weg. Een valutahandelaar ziet „geen reden meer tot optimisme” over de munt. „In het beste geval wordt de Brexit uitgesteld, maar nu lijken de Britten alleen maar dichter bij een Brexit zonder akkoord te komen.”