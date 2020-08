In thuisbasis Paviljoen Welgelegen in Haarlem is het onmogelijk om de 55 statenleden bijeen te laten komen met de door corona voorgeschreven afstand tot elkaar. De Zuiderduinzaal in Egmond aan Zee biedt die gelegenheid wel. „Ook zij zijn ’veilig welkom’, dat is ons motto deze maanden”, vertelt burgemeester Peter Rehwinkel van de gemeente Bergen op het strand van Schoorl aan Zee, een van de andere kernen. Hij is „reuzeblij” met de komst van de provinciale politici.

Kunstenaars

Zo is hij ook verguld met het momenteel volgeboekte hotel Merlet en zijn restaurant met Michelinster in Schoorl van Martin en Carla van Bourgonje. Zij zijn de tweede generatie van een familie die al sinds 1984 velen welkom heette. Graag geziene gasten waren en zijn schrijvers en kunstenaars als Saskia Noort, Joost Zwagerman, Ronald Giphart, Michel Poort, Bart Chabot en Judith Wiersema. Op het strand ontmoet Rehwinkel schilder Peter Smit die met dit tropische weer elke dag vrolijke strand- en zeetaferelen schildert. „Het is net Montmartre aan zee.” Smit heeft momenteel een expositie in Merlet.

Kunstschilder Peter Smit aan het werk op het strand.

Smit maakt net als elke andere strandbezoeker daartoe eerst een prachtige fietstocht door een uniek duingebied, het breedste van ons land. Het klimduin in het centrum van Schoorl, met een hoogte van 51 meter, is door heel Nederland bekend. „Maar weet iedere gast van het dorp ook dat er een tweede klimduin is? En dat het strand van Schoorl aan Zee dat alleen per fiets of lopend te bereiken, misschien wel het allermooiste deel is van de 24 kilometer aan kustlengte van de Noord-Hollandse gemeente? De variëteit tussen de kernen van Bergen is enorm”, vertelt Rehwinkel die zich een waardig ambassadeur toont.

„Ik hou van het minder gepolijste Egmond, waar in deze coronacrisis trots een reuzenrad op de boulevard prijkt. De cultuur van Bergen met zijn prachtige museum Kranenburgh, is me nog veel langer vertrouwd. Nu is er de tentoonstelling Lucht met internationaal spraakmakende kunstenaars als Yoko Ono en de Chinese dissident Ai Weiwei. En evenzeer geniet ik al jaren van het lieflijke Schoorl en Groet, en de soms ruige stranden van Camperduin en Hargen aan Zee.”

Schrijver Ronald Giphart

Martin van Bourgonje lijkt door te hebben dat de burgemeester door corona ook nog veel níet van zijn gemeente heeft kunnen zien. Hij wijst hem op de immer zichtbare gevolgen van een reeks plaatselijke duinbranden een tiental jaar geleden. Alsof het noodlot ermee speelt, komt juist op deze middag opnieuw een melding van duinbrand binnen. Gelukkig blijkt het dit keer mee te vallen, en kunnen ook bij de burgemeester de schoenen uit en de blote voeten in het zand.

Bart Chabot

Na de uitbraak van corona opende Merlet al op 24 april weer de deuren. Van Bourgonje was een voorloper in Nederland door voor een roomservice methode te kiezen: à la carte ontbijt, maar ook lunch en viergangendiner werden tot aan de kamerdeur gebracht. Een intelligente heropening, noemde hij het en in dezelfde weken stortte hij zich ook op een speciaal Bevrijdingsdag-project. Met andere restaurateurs realiseerde hij zich dat 75 jaar vrijheid thuis moest worden gevierd. In het Stan Huygens Journaal was te lezen hoe bij zo’n 900 inwoners van de gemeente Bergen luxe 3-gangen-maaltijden werden bezorgd. Ook daarvoor wist hij burgemeester Peter Rehwinkel te charteren. Het hotel is tot september 100 procent vol!

„Martin heeft ondernemen in zijn vingers. Hij steekt de handen uit de mouwen, en weet een coronacrisis te overwinnen met inderdaad intelligente overlevingsstrategieën. En zo draaiden ook andere zaken binnen de kortste keren weer als vanouds. Dat enorme Zuiderduin hotel bezochten we in juni met het college van B&W en had toen al weer nachten op rij een bezettingsgraad van 100 procent. En juist dit slag ondernemers is vaak erg betrokken bij de lokale samenleving.”

Zo blijkt Van Bourgonje ook het Bankje van Joost te hebben gesponsord, op de plek waar de bijna vijf jaar geleden overleden schrijver Joost Zwagerman vaak zat te schrijven. Burgemeester Rehwinkel eert ook de Egmondse ondernemersfamilie De Groot van het Zuiderduin hotel, „omdat zij onlangs een pand casco voor een hospice schonken.”

De zon gaat al bijna onder, wanneer we aan tafel gaan op het terras met adembenemend uitzicht over een pas gemaaide weide en bebossing waarachter Alkmaar moet schuilgaan. Het team van chefkok Jonathan Zandbergen en maître/sommelier Stefan Wierda blijken ook hard te kunnen werken. „Ja, hard werken kunnen ze in deze streek wel”, beaamt Rehwinkel, die zes maanden geleden als waarnemend burgemeester aantrad. „Ik moet in het college en de raad wel eens op de rem trappen. Maar het mooie is dat men met elkaar de afgelopen maanden voor wat bestuurlijke rust heeft gezorgd. En daar krijg ik alleen maar positieve reacties van inwoners en ondernemers op.” De zon ging vervolgens daadwerkelijk onder met rode gloed.