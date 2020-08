Geheim restaurant in Amsterdam toch vol

Reserveren kan bij chef-kok Peter Gast en zijn gastvrouw Jacqueline van Liere van wat in het buitenland ook wel een speak-easy restaurant wordt genoemd uitsluitend per internet. Wie erin slaagt een reservering te krijgen, ontvangt op de mobiele telefoon een QR-code die bij een scanner moet worden gehouden om een geheime deur aan de raamloze pui te laten opengaan.

Aan de zwarte buitenkant van het restaurant in een oude diamantslijperij in de Paardenstraat is niet te zien dat achter de donkere pui een warm en gezellig ingerichte dinerplek zit die helemaal coronaproof is gemaakt. Nergens is een naambordje van Graphite noch is er een deurbel.

Eenmaal binnen betreedt de gast een fraaie bar binnen met een grote boom waaraan champagneflessen hangen. Het smaakvolle interieur is van de Limburgse architect Feran Thomassen. „Je moet niet teveel verraden. Ik heb liever ook niet dat er foto’s van het interieur worden gemaakt”, legt de vriendelijke Peter Gast uit. Hij bestierde in Zutphen liefst 16 jaar het mooie sterrenrestaurant ’t Schulten Hues (*). Gast was culinair adviseur van De Bijenkorf en café Americain. Hij kwam naar Amsterdam omdat hem dit spannender leek.

Zijn kookkunsten met veel groentes zijn al net zo mysterieus. Het leverde door veelvuldig gebruik van bloemen en tuinkruiden frisse en lichte smaken op en was misschien wel het beste diner van de afgelopen maanden. Pianist/componist Michel Borstlap ontwikkelde de aangename muziek. Inclusief amuses telde het menu met bijvoorbeeld groene appel, forel en look of tamme eend met groene kruiden, groene kool en kummel maar liefst 20 gangen! Het werd in een aangenaam tempo opgediend en na afloop had je niet het gevoel bomvol te zitten. Er werden mooie wijnen geserveerd zoals de Zuid-Afrikaanse Cartology 2015 van Chris Alheit en de mooi op dronk zijnde Château du Tertre 2012 van de Nederlandse familie Albada Jelgersma in de Bordeaux-streek.