’Innoveer Nederland uit de crisis’

„De huidige crisis heeft de toekomst naar voren gehaald”, meent Michiel Muller, co-founder Picnic. „Zo doen steeds meer mensen hun boodschappen online en ook op het gebied van onderwijs en zorg zijn enorme stappen gezet. We hebben de potentie van technologie de afgelopen maanden gezien en nu moeten we doorbouwen.”

Het manifest ’KickstartNL’ is een initiatief van startup-organisatie Techleap.nl met prins Constantijn als ambassadeur. Hij wijst erop dat het manifest een oproep is om Nederland beter uit de crisis te laten komen. „Door te investeren in mensen, technologie en ondernemers en de concurrentiekracht van Nederland versterken.”

Talent

De meer dan honderd ondertekenaars pleiten ervoor de arbeidsmarkt te vernieuwen en inclusiever te maken, zodat startups en scale-ups hun groeiend aantal openstaande vacatures met het beste nationale en internationale talent kunnen vervullen. Daarnaast moet worden voorzien in laagdrempelige toegang tot wetenschappelijke kennis en passende financiering om ondernemers de kans te bieden hun bedrijf te laten schalen. Ook moet kennis over technologie binnen de overheid beter geborgd worden.

Investeerder Constance Scholten van Slingshot Ventures vindt dat Nederland nog veel te leren heeft op het gebied van investeren in nieuwe en opkomende techbedrijven. „Dit worden de drijfkrachten voor onze toekomstige economie. We moeten af van de ouderwetse gedachte dat het ons alleen maar geld kost. We moeten juist kijken naar wat het ons oplevert. Niet alleen voor één bedrijf, maar voor de samenleving als geheel.”

Potentie

Volgens Techleap laat de huidige crisis zien dat het startupbeleid nog geen onbetwist onderdeel uitmaakt van het economische beleid. “Zolang we de bedrijven die de motor zijn van de nieuwe economie niet voorop zetten, is de harde realiteit dat andere landen ons inhalen en op ons uitlopen. De VS en China domineren nu deze sector. Daar worden de banen en de maatschappij van de toekomst gemaakt, terwijl we hier de potentie hebben om dat minstens zo effectief te doen.”

In het manifest roepen startups, scale-ups, investeerders en het Nederlandse onderwijs, het volgende kabinet op te investeren in de techsector door 10+1 punten te realiseren. De +1 is een oproep aan iedereen om ontbrekende maatregelen toe te voegen.