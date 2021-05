ASMI en Alfen flink hoger op groene beurs

Rond 16.00 uur noteert de AEX-index 0,4% hoger op 705,7 punten. De AMX stijgt 0,6% naar 1056,1 punten. De koersenborden in Londen (+0,2%), Parijs (-0,1%) en Frankfurt (-0,1%) laten een verdeeld beeld zien.

Vermogensbeheerder Richard Abma (OHV) schrijft de goede stemming in Europa allereerst toe aan de mooie plussen in Azië vanochtend. „Het helpt dat het aantal nieuwe uitbraken daar lijkt mee te vallen. Zelf denk ik dat de beurzen nieuwe toppen kunnen neerzetten.”

Dat moet volgens Abma dan vooral van waardeaandelen komen. „Toekomstige winsten moeten tegen hogere rentes contant worden gemaakt en daar hebben vooral technologieaandelen last van. Veel Europese waardeaandelen zijn daarentegen goedkoop en een stijging van de lange rentes is alleen maar goed voor banken en verzekeraars. Ik denk dat de 10-jaarsrentes eind dit jaar zullen stijgen tot boven 2% in de VS en boven 0,5% in Duitsland en Nederland.”

De Amerikaanse beurzen zijn vanmiddag aarzelend uit de startblokken gekomen. Winkelgigant Walmart blinkt uit op Wall Street na meevallende kwartaalcijfers.

In de AEX staat chiptoeleverancier ASMI bovenin met een plus van 4,7%. Betalingsdienstverlener Adyen wordt 2,6% hoger verhandeld.

Heineken zakt echter 0,1%. De bierbrouwer overweegt de Zuid-Afrikaanse producent van wijnen en sterkere alcoholische dranken Distell over te nemen.

Unibail-Rodamco-Westfield (-1,4%) is de grootste verliezer bij de hoofdfondsen. Het winkelvastgoedfonds plaatste obligaties ter waarde van €1,25 miljard.

De in de AMX opgenomen laadpalenfabrikant Alfen klimt 8,2%, na door de Duitse zakenbank Berenberg op de kooplijst te zijn geplaatst.

Basic-Fit stijgt 1,5%. De sportscholen in Nederland mogen vanaf woensdag weer open. Dat twee ondernemende broers een rechtszaak hebben aangespannen tegen de fitnessketen, lijkt beleggers niet te deren.

Biotechnologiebedrijf Galapagos valt met een verlies van 1,9% negatief op.

