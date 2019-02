Museumstukken te koop

Bezoekers in het depot van het Centraal Museum in Utrecht, waar 90% van de 50.000 objcten van het museum zijn opgeborgen. Ⓒ ANP

Oegstgeest - In Nederland liggen miljoenen museumstukken maar te verstoffen in een depot. Vanaf 9 april bieden zes musea zulke overtollige kunstwerken en andere objecten aan via een nieuwe webwinkel.