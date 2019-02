Museumstukken uit depots in webwinkel

„Eind dit jaar hopen we op dertig musea te zitten”, zegt Arjen Pels Rijcken, een van de initiatiefnemers achter de stichting MuseumDepotShop.nl. Het aanbod staat nu op 500 objecten. „Er zit een 19e-eeuwse bakkerskar van het Fries Museum tussen. Van het Maritiem Museum hebben we scheepsmodellen, het Eye Filmmuseum biedt filmblikken en posters aan, het Japanmuseum Sieboldhuis oude Japanse prenten.”

Fragment van een aangeboden prent. Ⓒ FOTO Japanmuseum

Volgens Pels Rijcken willen Nederlandse musea minimaal 4 miljoen objecten kwijt, ofwel 10% van hun collectie. Nu ligt alles nog tegen flinke kosten voor de belastingbetaler weggestopt in honderden kunstdepots.

Speren

Pels Rijcken zou graag het Museum voor Volkenkunde binnenhalen. „Zij hebben 450.000 stukken. Van bepaalde speren hebben ze 300 exemplaren. Dan kan je er 200 afstoten en hou je er nog genoeg over. Zo krijgen die stukken een tweede leven”, aldus Pels Rijcken. De oud-ABN Amro-bankier is ook ontwikkelaar van depots. Vandaag presenteert hij de site met medebedenker Jeroen Harinck.

Het Eye Filmuseum verkoopt filmblikken en posters. Ⓒ Eye

Uit de jaarlijkse erfgoedmonitor blijkt dat twee derde van alle kunstwerken van musea in de opslag staat. Bij volkenkundige musea ligt zelfs driekwart van het bezit te verstoffen. Voor bijna een kwart van de depotstukken geldt dat ze in slechte staat zijn. Een vijfde past niet meer in de collectie.

Alle musea doen al aan ’ontzamelen’. Pels Rijcken: „Eerst moeten ze het aan andere musea aanbieden. Pas daarna komen wij in beeld.”

Op de website Afstotingsdatabase.nl van de Museumvereniging zie je bijvoorbeeld dat het Rijksmuseum van 767 cavaleriesabels en 120 lansen af wil. „Ze moeten verplicht twee maanden in die database staan. Daarna zijn ze vrij. Het is dan gebruikelijk om stukken eerst aan een eigen kring van verzamelaars aan te bieden.”

Vuilnisbelt

Soms gaat het op de vuilnisbelt. „Vaak is het oude meuk. Toch denk ik dat particulieren er wel wat voor over hebben. Het object komt uit een museum, het heeft een verhaal”, zegt Pels Rijcken.

Naar verluidt brengen ontzamelde stukken op het ogenblik gemiddeld slechts twee euro op. Met de nieuwe website moet veel meer geld terecht komen bij de musea. Als zij de bewaring en verzending zelf regelen, krijgen ze 70% van de opbrengst. Dat daalt tot 30% als ze de museumstukken uit handen geven aan de webwinkel. De artikelen komen met een vaste prijs op MuseumDepotShop.nl te staan.

De initiatiefnemers zien wel tegenstand aankomen uit museumkringen. „Wat we horen is dat musea bang zijn dat ze toekomstige schenkers afschrikken als ze gaan verkopen. Maar je kan best afspreken dat iets nooit wordt weggegeven.”