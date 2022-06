In beslag genomen Russisch superjacht moet anker lichten in Fiji

Volgens de rechter draait Fiji namelijk op voor de kosten om het schip te onderhouden in afwachting van de uitkomst van een juridisch geschil over de inbeslagname.

Het 106 meter lange schip Amadea kwam op 13 april in Fiji aan, na een 18-daagse reis vanuit Mexico. Het werd in beslag genomen door de autoriteiten van Fiji nadat het Hooggerechtshof van het land gehoor gaf aan een Amerikaans arrestatiebevel dat het jacht in verband had gebracht met de gesanctioneerde Russische miljardair Soelejman Kerimov.

Kerimov wordt gezien als een belangrijke vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben de VS, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zware sancties tegen Russische oligarchen opgelegd.

Superjacht

Het superjacht heeft een waarde van ongeveer 300 miljoen dollar (zo’n 280 miljoen euro) en de VS hebben toegezegd het schip te onderhouden nadat het in beslag was genomen. Die kosten bedragen zo’n 25 miljoen tot 30 miljoen dollar per jaar. De regering van Fiji draait volgens de rechter echter tot nu toe op voor de kosten, terwijl de geregistreerde eigenaar van het schip, Millemarin Investments, een beroep heeft aangetekend tegen de inbeslagname.

De rechter verklaarde in het vonnis dat het algemeen belang eist dat het jacht „uit de wateren van Fiji vaart”, omdat het laten aanleggen in Fiji „de regering duur is komen te staan.” Volgens de rechter voer het schip de wateren van Fiji binnen zonder enige vergunning en hoogstwaarschijnlijk om vervolging door de VS te ontlopen.

Christopher Pryde, directeur van het openbaar ministerie van Fiji, zei in een verklaring dat de Amadea is overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten en het eiland nu zal verlaten.

De VS beweren dat Kerimov eigenaar is van de Amadea. Volgens de advocaten van het schip is het echter eigendom van een andere Russische oligarch, Edoeard Choedajnatov, de voormalige topman van het Russische staatsolieconcern Rosneft, die niet op de sanctielijst staat.

In mei werd al het superjacht Scheherazade, met een waarde van ruim 650 miljoen euro, in beslag genomen in Italië. Dat schip zou naar verluidt van Choedajnatov zijn, maar is hoogstwaarschijnlijk eigendom van Poetin.