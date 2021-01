Akzo wil megapremie betalen voor Finse prooi: ’Deal voegt waarde toe’

Financieel

Dow gaat naar record op vleugels Tesla en Disney

Beurzen in New York zijn woensdag met winst gesloten. De Dow is vier van de vijf handelsdagen op rij omhoog gegaan. Beleggers reageren verder op positief nieuws over levering van het AstraZeneca-vaccin tegen het coronavirus. Disney steeg 2%, Tesla won 4% op een verwacht hogere autoproductie.