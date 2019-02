’Rust in de tent bij KLM’

Gisteren meldde de Franse krant La Tribune dat er al een akkoord zou liggen over de herbenoeming, maar de onderhandelingen over de bestuursstructuur en de positie van Elbers zijn nog in gang. Zo wil de raad van commissarissen (rvc) van KLM niet dat bestuursvoorzitter Benjamin Smith van Air France KLM in de raad komt. Als compromis wordt waarschijnlijk niet-uitvoerend voorzitter Anne-Marie Couderc van de holding naar voren geschoven.

Geschrokken

Grootaandeelhouders de Franse staat en de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta willen rust, melden hoge bronnen rondom KLM aan De Telegraaf. De Franse politiek is geschrokken van de onrust rondom KLM, waar vorige week 25.000 handtekeningen zijn opgehaald om de herbenoeming van Elbers te ondersteunen. Morgen neemt het moederconcern een officiële beslissing.

De aandeelhouders willen niet dat deze onrust de goede prestaties van KLM in wielen rijdt. Omdat de meeste integratie op het gebied van verkoop, IT en een vlootaankoop al is bereikt, vrezen insiders voor andere toezeggingen die de bedrijfsvoering van KLM kunnen raken. Eerder werden Elbers toezeggingen gedaan door Smith voor de tweede positie in de groep, die tot nu toe niet nagekomen zijn.

„Als KLM alleen moet toegeven op een zetel in de rvc, dan valt het mee. Ik verwacht echter dat KLM meer zal moeten laten, zoals bijvoorbeeld de zeggenschap over Transavia, het zelfstandig kasbeheer, de vloot of het omvormen van KLM tot een B-merk” zegt luchtvaartadviseur Ruud Jansen, die eerder een reddingsplan voor KLM schreef.

’Dank voor blauw hart onder riem’

Noch KLM, noch Air France KLM, noch de rvc van KLM wilde gisteren reageren. President-directeur Elbers bedankte zijn personeel op een intern forum voor de petitie voor zijn herbenoeming. „Het is hartverwarmend en heeft mij persoonlijk zeer geraakt. Dank voor dit blauwe hart onder de riem!”