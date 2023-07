Premium Het beste van De Telegraaf

Man betaalt twee vliegtickets omdat hij niet gevaccineerd is, kosten niet vergoed

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Voor zijn vakantie in Costa Rica betaalde de man twee keer een vliegticket. Niet de man uit het verhaal. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Een man die in april 2022 een groepsreis boekte naar Costa Rica waar op dat moment alle inreisrestricties vanwege corona waren opgeheven, had geen rekening gehouden met een overstap in de Verenigde Staten waarvoor hij een volledig vaccinatiebewijs nodig had. Omdat hij onvoldoende tijd had om zich alsnog te laten vaccineren, boekte de man een nieuw rechtstreeks ticket. De kosten daarvoor wil hij terug van de reisorganisatie, maar die wijzen naar hun voorwaarden. De Geschillencommissie voor Reizen geeft de organisatie gelijk.