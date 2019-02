Column: Laat maar vallen dit kibbelkabinet

Met het nodige kunst en vliegwerk is tot nu toe de coalitie in stand gehouden, maar de kans is zeker aanwezig dat de klimaatdiscussie het struikelblok wordt.

Volgens een enquête onder het EenVandaag opiniepanel is ruim de helft van de mensen inmiddels negatief over het klimaatakkoord. De gedragenheid om tot klimaatneutraliteit te komen in 2050 (en daarmee in lijn te komen met het Klimaatakkoord van Parijs) is gedaald tot iets meer dan de helft van de ondervraagden.

Wie gaat betalen

Waar de start nog voorspoedig was (want hoe kun je tegen het idee van het redden van de aarde zijn) stokt het nu met name bij de vraag: wie gaat dat betalen? Dan ineens lijkt de bereidheid om bij te dragen ineens een stuk minder te zijn.

In de discussie komen er twee argumenten op tafel. Het eerste argument is dat er te weinig van de op te hoesten euro’s bij het bedrijfsleven vandaan komen, terwijl daar zich de grootverbruikers bevinden. Om dit argument van tafel te krijgen, worden er momenteel nieuwe berekeningen gemaakt. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om de uitkomst te raden. En ook niet om tot een oplossing te komen: een CO2-heffing wordt onvermijdelijk.

Het tweede argument is hardnekkiger en moeilijker op te lossen. Hierbij gaat het om de kosten die gepaard gaan met de verlaging van de CO2-uitstoot. Forum voor Democratie dweept met haar berekening dat de kosten € 1.000 miljard zijn voor Nederland in ruil voor een beperking van de opwarming met 0,00007 graden Celsius.

Zolang grootverbruikers als China niet in actie komen, hoeven wij ook niet onze economie te ontwrichten zo is de redenatie. Een groot deel van de kosten zit in de subsidies voor windmolens en zonnepanelen. Ook moet iedereen een peperdure Tesla kopen. Aldus de website van deze politieke partij.

Niks doen aan klimaatverandering kost duidelijk geld

Dus laten we het orkest op de potentiële Titanic rustig doorspelen? Dat is ook niet echt een optie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de uiteindelijk kosten van niets doen namelijk vele malen hoger zijn dan de kosten van wel tot actie over gaan.

Het enige dat we bereiken met niets doen, is dat we de kosten verschuiven van de korte naar de langere termijn. Net als we in dat geval met de gehele klimaatproblematiek doen. Niemand kan met 100 procent overtuiging zeggen dat de klimaatverandering die we momenteel zien het gevolg is van menselijk handelen.

Feit is wel dat de aarde aan het opwarmen is, dat poolkappen aan het smelten zijn, permafrost ontdooit en dat er nog steeds flink wordt gekapt in het Amazonegebied. Een aardige website om op een toegankelijk manier hier kennis van te nemen is: climate.nasa.gov

Aangezien we niet veel kibbeltijd meer over hebben en we vanuit economisch perspectief het beste snel aan de slag kunnen gaan (om de kosten van “niets doen” zoveel mogelijk te beperken) lijkt de oplossing simpel: handen uit de mouwen en aan de slag!

Geef alvast een signaal af bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Want mocht dit kabinet het niet voor elkaar krijgen om tot een duidelijk pakket aan maatregelen ten behoeve van klimaatverandering te komen, dan is er maar één optie: laat maar vallen dan.

Dennis van der Putten, directeur Sustainability & Strategy bij vermogensbeheerder Actiam