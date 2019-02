Nieuwe topman Nationale-Nederlanden Bank

Zuidam is bij de bank op dit moment nog werkzaam als 'Chief Transition Officer'. In deze rol heeft hij de integratie geleid van NN- en Delta Lloyd Bank. Eerder was hij onder meer topman van Delta Lloyd Bank.

Zuidam en Muetstege maken beiden deel uit van het managementteam van Nationale-Nederlanden-baas David Knibbe. ,,Ik ben blij dat we voor deze belangrijke posities bij Nationale-Nederlanden zeer ervaren kandidaten uit ons eigen bedrijf hebben kunnen benoemen'', zegt Knibbe.

NN Bank is naar eigen zeggen de vijfde retailbank van Nederland. Het onderdeel van NN Group biedt ongeveer 1 miljoen voornamelijk Nederlandse klanten financiële diensten op het gebied van sparen, banksparen, beleggen, hypotheken en kredietverlening.