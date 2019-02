Beurs: Beleggers stappen in Boskalis en BAM

De AEX-index noteerde rond half drie vrijwel onveranderd bij een stand bij 539,59 punten. De AMX-index ging 0,5% vooruit naar 747,04 punten.

Elders in Europa leverde de DAX in Frankfurt 0,1% in. De Chinese grootaandeelhouder HNA stapte deels uit Deutsche Bank. Parijs dikte 0,1% aan.

Wall Street houdt de deuren dicht vanwege President’s Day. Veel macrocijfers volgen ook later deze week.

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat beleggers het rustig aan doen in afwachting van economische cijfers later deze week. „De aandacht zal vooral uitgaan naar de economische gang van zaken in Europa waar naar verwachting een stabilisatie te zien zal zijn. In Amerika zijn de ogen gericht op de Philly-Fed.”

Verder krijgen beleggers het staartje van het lopende cijferseizoen voorgeschoteld. Van Zeijl wijst er op dat de de naar buiten gebrachte bedrijfsresultaten in 38% van de gevallen meevallend waren, het hoogste aantal sinds het 3e kwartaal in 2017.

Na de krachtige herstelbeweging van de koersen sinds de start van het nieuwe beursjaar is er volgens Van Zeijl reden tot enige voorzichtigheid. „Er wordt zo veel gesproken over de handelsbesprekingen tussen China en Amerika dat bij een uiteindelijk goede afloop het scenario ’ bezit van de zaak is het einde van het vermaak’ in het verschiet kan liggen.”

Altice en Akzo gewild

Bij de hoofdfondsen reageerde Aegon (+1,6%) positief op een adviesverhoging van Credit Suisse. Het zette de verzekaar op neutraal bij een koersdoel van €4,50. „Het lijkt er op dat beleggers aan het bodemvissen zijn bij de financials na de malaise op het Damrak in het vierde kwartaal van 2018,” stelt Van Zeijl.

Bankaandelen ABN Amro en ING kregen er 1% respectievelijk 0,8% bij. NN Group boekte een fractie verlies na benoeming van een nieuwe topman. ASR (-0,9%) won een zaak over zijn ’woekerpolissen’.

Kabelbedrijf Altice (+2,2%) werd ingekocht. Britse toezichthouders werden toeschietelijker over gebruik van Huawei-telecom. Koploper AkzoNobel boekte een winst van 2,5%.

Shell (+0,1%) meldde dat er een grens nadert aan hoe schoon olieproductie kan worden. Deutsche Bank is minder positief over het olie- en gasconcern. De olieprijs steeg met ruim 3% tot $66,50 voor een vat Brentolie.

Chemiebedrijf DSM (+1,3%) zette de winstreeks bovenin door. Het investeert in een biomedisch bedrijf tegen huidaandoeningen.

Bij de Midkap-fondsen kreeg Boskalis de koppositie in handen met een winst van 3%. BAM viel ook in de smaak en koerste 2,1% hoger. Voor Adyen werd 2% meer betaald.

Grote aandeelhouders van Air France KLM (-0,4%) zoeken rust in de top. Signalen over behoud van de topman Pieter Elbers bij dochter KLM volgens het Franse La Tribune, werd afgewisseld met signalen dat de macht van KLM en haar voorman wordt ingesnoerd.

Bij de smallcaps steeg Kiadis Pharma bijna 5%. De farmaceut houdt op 29 maart een buitengewone aandeelhoudersvergadering over een bescherming tegen overnames.

Op de lokale markt knalde Avantium 15,5% omhoog. Stern steeg 5,4%. De autodealer voert onderhandelingen met ALD Automotive over verkoop van aandelen in SternLease.

