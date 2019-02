Beurs: Uitblinker Akzo helpt AEX boven 540

De AEX-index noteerde rond half vier 0,1% hoger tot 540,14 punten dicht tot de tussentijdse jaartop die eind vorige week werd neergezet. De AMX-index ging 0,9% vooruit naar 749,92 punten.

Elders in Europa leverde de DAX in Frankfurt 0,1% in. De Chinese grootaandeelhouder HNA stapte deels uit Deutsche Bank. Parijs dikte 0,2% aan.

Wall Street houdt de deuren dicht vanwege President’s Day. Veel macrocijfers volgen ook later deze week.

Volgens Stan Westerterp, vermogenbeheerder bij JNVB, blazen beleggers wat stoom af na de bijna rechte lijn omhoog van de AEX sinds begin van dit jaar. „Het meevallende cijferseizoen en het gewijzigde rentebeleid van de Fedetal Reserve hebben sterk bijgedragen aan de krachtige herstelbeweging nadat de koersen in het vierde kwartaal nog hard omlaag zijn gegaan.”

Ook wijst Westerterp op het terugdringen van de handelsspanningen tussen Amerika en China die de kou op de aandelenmarkten heeft verdreven. „ Beide partijen hebben er gelet op de economische groei ook alle belang bij om een akkoord te sluiten. Deze week zal tijdens nieuwe gesprekken in Washington meer duidelijkheid komen of China en Amerika dichter naar een handelsdeal toegaan.”

Westerterp is voorzichtiger geworden over de hard opgelopen technologieconcerns die risicovoller zijn vanwege de grote volatiliteit. Zijn voorkeur gaan meer uit naar ondernemingen met een stabiele cashflow, zoals bierconcerns en oliebedrijven.

Altice en Akzo gewild

Bij de hoofdfondsen reageerde Aegon (+1,8%) positief op een adviesverhoging van Credit Suisse. Het zette de verzekaar op neutraal bij een koersdoel van €4,50. Bankaandelen ABN Amro en ING kregen er 1,3% respectievelijk 0,8% bij.

Kabelbedrijf Altice (+3%) werd ingekocht. Britse toezichthouders werden toeschietelijker over gebruik van Huawei-telecom. Koploper AkzoNobel breidde de winst verder uit en won 3,1%.

Shell (+0,1%) meldde dat er een grens nadert aan hoe schoon olieproductie kan worden. Deutsche Bank is minder positief over het olie- en gasconcern. De olieprijs steeg met ruim 3% tot $66,50 voor een vat Brentolie.

Chemiebedrijf DSM (+1,5%) zette de winstreeks bovenin door. Het investeert in een biomedisch bedrijf tegen huidaandoeningen.

Arcelor Mittal belandde onderaan met een verlies van 1,1%. Randstad keek aan tegen een verlies van 1%.

Bij de Midkap-fondsen kreeg Boskalis de koppositie in handen met een winst van 3%. BAM viel ook in de smaak en koerste 2,1% hoger. Voor Adyen werd 2% meer betaald.

Grote aandeelhouders van Air France KLM (-0,4%) zoeken rust in de top. Signalen over behoud van de topman Pieter Elbers bij dochter KLM volgens het Franse La Tribune, werd afgewisseld met signalen dat de macht van KLM en haar voorman wordt ingesnoerd.

Bij de smallcaps steeg Kiadis Pharma bijna 5%. De farmaceut houdt op 29 maart een buitengewone aandeelhoudersvergadering over een bescherming tegen overnames.

Op de lokale markt knalde Avantium 15,5% omhoog. Stern steeg 5,4%. De autodealer voert onderhandelingen met ALD Automotive over verkoop van aandelen in SternLease.

