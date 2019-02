’Britten zien geen probleem in 5G van Huawei’

Het Britse National Cyber Security Centre concludeert in een geheim rapport dat de risico’s van het gebruik van Huawei-technologie in het 5G-netwerk kunnen worden ingeperkt, meldt zakenkrant Financial Times op gezag van twee anonieme bronnen.

Kabelaar Altice, dat ook op het vinkentouw zit voor het Europese 5G-netwerk, staat vanochtend 1,4%, bij een licht rode AEX-index.

De Verenigde Staten zijn bang dat de Chinese overheid zich via Huawei bezondigt aan cyberspionage en -sabotage. Daarom doet dat land er alles aan om de Chinezen buiten de nieuwe 5G-netwerken te houden. Die netwerken zijn niet alleen de nieuwe standaard voor mobiel telefoon- en dataverkeer, maar ook voor het ’internet of things’ – het systeem waarmee allerlei apparaten met een speciale chip, zoals waterkokers en verkeerslichten, vanaf elke plek op de wereld kunnen worden aangestuurd.

De Amerikanen stellen dat, zelfs nu er nog geen bewijs is dat Peking via Huawei spioneert, er toch voorzichtigheid moet worden betracht. Eén software-update kan immers de achterdeur bij Huawei openzetten. De baas van de Britse spionagedienst MI6 sprak zich vorige maand al uit tegen het „simpelweg verbannen van Huawei”. Daar is de kwestie volgens hem te complex voor.