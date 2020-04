DNB vraagt verzekeraars af te zien van dividendbetalingen

Volgens de toezichthouder is het nog niet duidelijk hoe lang de coronacrisis voortduurt. Daardoor is het ook nog onzeker in hoeverre de financiële buffers van verzekeraars worden geraakt door de pandemie, dus doen ze er beter aan het geld in kas te houden.

„DNB ziet dat de impact van het coronavirus op de economie groot is, maar dat de omvang en duur van de crisis nog onzeker zijn. Dat betekent dat op dit moment nog niet goed kan worden ingeschat in welke mate de buffers van verzekeraars geraakt zullen worden”, zo staat in de oproep. Zo zal pas de komende periode blijken wat de impact is van de crisis op de waarde van de beleggingen. Daarnaast zal ook pas de komende periode blijken hoe de schadelasten voor verzekeraars zich ontwikkelen.

Ook de Europese toezichthouder voor de verzekeringsbranche, EIOPA, roept bedrijven in de sector op voorlopig geen dividend uit te keren. Eerder zagen veel banken al af van het uitkeren van winst aan aandeelhouders na een soortgelijke oproep van de Europese Centrale Bank.