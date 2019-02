Overheid veel meer kwijt aan zorg en AOW

Aan ’sociale bescherming’ werd 9% meer besteed. In harde getallen is dat een plus van €9 miljard. Dit komt voornamelijk door extra uitgaven aan AOW. Dat blijkt uit cijfers die het CBS maandag publiceerde over verschuivingen in de overheidsuitgaven tussen 2010 en 2017.

Vergeleken met 2010 gaat ook fors meer geld naar openbare orde en veiligheid (+10%) en onderwijs (+6%). Daarentegen is er een enorme daling van de uitgaven aan huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen. Deze post nam af met 40%. Dat is volgens het CBS vooral te danken aan het feit dat er meer grond is verkocht, onder meer voor de woningbouw.

In 2017 ging 37% van de totale overheidsuitgaven naar sociale bescherming. Volksgezondheid maakt 18% uit van de taart. Onderwijs staat voor 12,1%. Ter vergelijking: de post huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen staat voor slechts 0,8% van de overheidsuitgaven. In totaal gaf de overheid in 2017 €313 milard uit.