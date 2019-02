Column: Opwaartse kracht AEX intakt

De opwaartse beweging sinds eind december bedraagt inmiddels bijna 70 punten. Deze beweging vindt plaats in een steile rechte lijn. Sinds twee weken werden daarbij voor het eerst sinds 27 december meerdere grotere neerwaartse ‘rode’ candlesticks op de borden geplaatst.

In de afgelopen anderhalve maand was er bijna dagelijks een ‘witte’ candlestick te zien waarbij de slotkoers boven de openingskoers lag. Toch heeft dit nog niet tot een verzwakking in de stijgende kortetermijntrend geleid. Integendeel, de kracht blijft nog steeds aanwezig in de huidige opwaartse beweging.

Daarbij is deze stijging zonder grotere tegenreacties een van de grootste en krachtigste opwaartse bewegingen in een dergelijk kort tijdsbestek van de afgelopen jaren. Vorige week leek de top te zijn gezet rond het 200-daags gemiddelde bij de zone 538 – 538,80.

Een van de gevormde topsignalen, een bearish engulfing werd echter afgelopen vrijdag weer opgeheven. Vrijdag werd de sinds 27 december stijgende kortetermijnbodemlijn nog wel getest en onder druk gezet, maar niet doorbroken. Zolang deze verslechteringen niet plaatsvinden, blijft de opwaartse druk intact.

De kans bleef daarbij aanwezig dat een vervolgstijging in deze trend werd gestart met een slotbeweging boven het 200-daags gemiddelde. Deze verdere voorzetting had ik echter niet verwacht, maar zorgt wel voor meer opwaartse ruimte richting de zone 551 – 554.

Tussenliggend is nog de voormalige bodem van juni vorig jaar bij 544 te vinden. Deze steile opgaande beweging is echter niet vol te houden en ook zien we duidelijke negatieve divergentie in de technische indicatoren. Dit zijn de eerste waarschuwingssignalen voor het einde van een trend.

Zolang er echter geen verzwakkingen vanuit de grafiek zelf optreden, blijft de opwaartse kracht intact.