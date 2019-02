Jumbo volgt AH met bezorgdienst in Amsterdam

Klanten kunnen hun boodschappen online via de webshop van Jumbo bestellen. De bezorging gebeurt met elektrische bezorgwagen of scooter. Voor de bezorging kan een bepaalde ’timeslot’ van één of twee uur gekozen worden, bijvoorbeeld tussen zeven en acht uur ’s ochtends.

Jumbo gaat in heel Amsterdam leveren vanuit één centraal distributiepunt in het Westelijk havengebied. De afgelopen weken werd al proefgedraaid. Naar verluidt wordt de bezorging later uitgerold naar Amstelveen.