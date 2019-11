Britse economie toont groei

Daarmee ontloopt Groot-Brittannië een zogenoemde technische recessie, waarvan sprake is als de economie krimpt in twee achtereenvolgende kwartalen. De groei viel wel iets minder sterk uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een plus van 0,4 procent gerekend. De Britse economie heeft te kampen met tegenwind door de onzekerheid rond de brexit.

De economie kreeg steun van de uitgaven van consumenten en de overheid, waardoor de zwakkere bedrijfsinvesteringen konden worden gecompenseerd. Verder nam de activiteit in de Britse dienstensector en bouw toe, maar was stagnatie te zien in de bedrijvigheid van de verwerkende industrie van Groot-Brittannië. De export toonde herstel van de dip in het voorgaande kwartaal.

Zwakste groei sinds crisis

Economen verwachten dat de Britse economie over heel 2019 een vooruitgang zal optekenen van 1,2 procent. Dat zou de zwakste groei zijn sinds de financiële crisis ruim tien jaar geleden.

Het statistiekbureau kwam ook met cijfers over de Britse industriële productie in september. De productie zakte die maand met 0,3 procent op maandbasis.