Brexit – welke Brexit? ’Citi koopt kantoor in Londen’

De deal, met een waarde van £1,2 miljard (€1,4 miljard) zou in de komende weken rond moeten komen, stellen de Financial Times persbureau Reuters, allebei op basis van een anonieme bron. Het Londense kantoor van Citi, in de zakenwijk Canary Wharf, telt 42 verdiepingen en is 200 meter hoog. De bank zit er al sinds 2001, maar huurt het gebouw tot nu toe van private equity.

Er zitten 9000 medewerkers in het Londense kantoor. Citi heeft eerder al laten weten dat die bijna allemaal blijven, en dat er enkele honderden banen op het Europese vasteland komen. Die komen er met name in Parijs, waar Citi meer handelaren wil hebben.

Meer financieel nieuws via je e-mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!

Bekijk ook: Grootste beleggingsverlies ooit door onrust

Bekijk ook: Britse vliegmaatschappij failliet door Brexit