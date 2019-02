’Pensioenfondsen moeten in bitcoin stappen’

Grote investeerders moeten het terrein van cryptomunten „beginnen te verkennen”, benadrukt het adviesbureau in een rapport waaruit persbureau Bloomberg citeert. „Neem vooral veel tijd om te leren.” Maar geld steken in bitcoin en andere virtuele valuta wordt wel aanbevolen: „Het risico van deze investeringen is hoog, maar ze kunnen de digitale wereld wel op zijn kop zetten.”

Bitcoin en andere cryptovaluta zijn onder meer berucht door de hoge pieken en diepe dalen die ze doormaken. Dat is ook de reden dat geen enkel Nederlands pensioenfonds of andere grote belegger zich er vooralsnog aan wil wagen. Ook toezichthouders AFM en De Nederlandsche Bank zien het liever niet gebeuren, maar zij kunnen het niet verbieden. ABN Amro is eerder wel onderzoek begonnen naar een eigen bitcoin-portemonnee, de wallet. De bank die test onder vijfhonderd klanten.

De bitcoin eindigde de afgelopen zes maanden telkens met verlies, maar februari kan de uitzondering worden. Vanaf 8 februari steeg de munt. Dat een commissaris van de Amerikaanse beurswaakhond SEC zich positief uitliet over handel in de virtuele munt, hielp daarbij. Tot dusverre stond de Amerikaanse beurswaakhond zeer terughoudend tegenover een ETF, die beleggers de mogelijkheid geeft op de effectenbeurs in de bitcoin te handelen.

Vooral op toestemming voor zo’n belegging in de grote Amerikaanse markt geldt als startsein voor de weg omhoog, nadat de munt eind 2017 een waarde van ruim $19.000 bereikte en vervolgens inzakte.