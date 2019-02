Wall Street dicht vanwege President's Day

Vrijdag sloten de graadmeters in de Verenigde Staten in het groen. De vooruitgang in de Chinees-Amerikaanse handelsonderhandelingen in Peking zorgde voor een positieve stemming op de financiële markten. De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent hoger op 25.883,25 punten. De brede S&P 500 steeg 1,1 procent tot 2775,60 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,6 procent tot 7472,40 punten.

Later in de week staan er in de Verenigde Staten onder meer bedrijfsresultaten van grote bedrijven als Walmart en Kraft Heinz op de rol.