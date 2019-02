Column: Avontuurlijke en geduldige reisgenoten gezocht

Balanceren tussen ratio en emotie

Tijdens de forse koersdalingen in de maand december zag ik met mijn collega's helaas weer voorbeelden van mensen die niet wachten op het eind van de omleiding en hun reis abrupt en teleurgesteld afbreken. Waarom? Veelal omdat emotie het wint van de ratio. Al ziet men zoveel bewijs dat de wereldeconomie nog steeds groeit, zodra de koersen een paar weken achter elkaar dalen, slaat het vertrouwen bij deze groep snel om in wantrouwen en soms zelfs wanhoop. En dat gevoel wordt tegenwoordig dan met een paar muisklikken of via een app omgezet in paniekverkopen. Waar diezelfde mensen online of in kledingwinkels gretig ingaan op schreeuwende kortingspercentages tijdens de uitverkoop, zo rennen ze tijdens ‘een uitverkoop’ op de financiële markten juist zo snel mogelijk naar de uitgang.

Vertraging

Dat er veel beweging op de financiële markten verwacht wordt voor 2019 was kort daarvoor nog uitgebreid toegelicht door diverse economen en strategen. Protectionisme en de Brexit zijn inmiddels algemeen bekende redenen voor een vertraging van economische ontwikkelingen in bijvoorbeeld China en delen van Europa. Maar een vertraging betekent niet altijd een recessie. En een recessie hoeft niet altijd een ramp voor een goed gespreide beleggingsportefeuille te betekenen. Inmiddels hebben de verkopers van december gezien dat de toonaangevende MSCI‑index voor wereldwijde aandelen in de eerste vijf weken van 2019 de koersval van december volledig heeft goedgemaakt. Er zijn dus wel degelijk beleggers die gebruik hebben gemaakt van de uitverkoop.

Tijdelijke omleiding

En is er nu heel veel veranderd in die paar weken? Niet echt. Het hervonden optimisme onder beleggers is niet alleen toe te schrijven aan een andere houding van de Amerikaanse Centrale Bank als het gaat om het toekomstige rentebeleid. Of aan de bereidheid van de VS en China om toch een akkoord te bereiken over het handelsconflict. Het speelt zeker mee, maar blijft net als de Brexit een onzekere factor. China en Amerika leveren een belangrijke bijdrage aan de groei van de wereldeconomie. Het Internationaal Monetair Fonds gaat er vanuit dat de Chinese economie als gevolg van het handelsconflict in 2019 een lager groeitempo laat zien. Maar die bijgestelde groeiverwachting, de laagste in 28 jaar, ligt nog steeds boven de 6%. De Chinese president Xi Jinping neemt Trumps wegomleiding voor lief. Met dit groeitempo blijft zijn land op weg om uiteindelijk de grootste economie ter wereld te worden. En steeds meer beleggers reizen mee.

Patrick Damen werkt ruim 29 jaar in de financiële sector en sinds 1996 bij Robeco Retail. Hij is senior beleggingsadviseur en schrijft over zijn ervaringen en ontwikkelingen op de retailmarkt in Nederland.