DNB: economie veert op, ook zonder Haags herstelplan

Weer drukke terrasjes op het Plein in Den Haag met mooi weer na de versoepelingen voor de horeca. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Nederlandse economie is begonnen aan een krachtig herstel. Het einde van de coronacrisis is daarmee in zicht. Er is geen enkele noodzaak om de economie verder aan te jagen met belastingverlagingen.