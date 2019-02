’Southwest slordig met gewicht bagage’

Medewerkers van Southwest zouden systematisch zijn tekortgeschoten met de berekening van het gewicht. Daarmee zou de maatschappij veiligheidseisen in de wind hebben geslagen. Het luchtvaartconcern heeft naar eigen zeggen volledig meegewerkt aan het onderzoek. Het is nog niet duidelijk of en wat voor straf Southwest boven het hoofd hangt.

In sommige gevallen zou tussen de berekening van de luchtvaartmaatschappij en het daadwerkelijke gewicht wel honderden kilo's verschil hebben gezeten. Southwest is van plan tegen het einde van dit jaar gebruik te maken van een nieuwe methode voor het bijhouden van het gewicht van de ruimbagage.