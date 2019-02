’Kapitaalinjectie Delta en easyJet in Alitalia’

Eerder werd al gemeld dat de twee luchtvaartmaatschappijen verregaande gesprekken voerden met het Italiaanse staatsspoorwegbedrijf Ferrovie dello Stato over een belang. Ferrovie onderhandelt namens de regering over Alitalia. Kenners spreken over een laatste kans voor de Italianen.

Een groep investeerders onder leiding van Ferrovie zou momenteel overleg voeren over het precieze bedrag dat nodig is om het nieuwe Alitalia in de lucht te houden. Volgens de bronnen wordt gesproken over een totaalbedrag van 1 miljard euro. Samen zouden Delta en easyJet een belang van 40 procent kunnen nemen, terwijl Ferrovie namens Italië grootaandeelhouder blijft.