Auto-industrie VS doet beroep op Trump

Het ministerie van Handel noemde het importeren van auto's eerder een gevaar voor de staatsveiligheid. Trump heeft negentig dagen om te besluiten of hij tot importheffingen over wil gaan. Volgens de sectorpartijen zullen tarieven van tot wel 25 procent niet alleen voertuigen stukken duurder maken. Op termijn kan het ook de werkgelegenheid in de industrie enorm schaden.

Sommige brancheorganisaties bestookten het ministerie om openheid van zaken te geven. Geheimhouding rond het rapport verhoogt volgens hen de onzekerheid en bezorgdheid in de industrie die wordt veroorzaakt door de dreigende tariefstijgingen.