Van huis onder water naar zorgeloos genieten

Het Schiedamse appartement van Tini en Aad van Dongen stond vier jaar geleden fors onder water. Vandaag de dag ligt de WOZ-waarde flink hoger en kunnen ze zich fijne reizen permitteren. Ⓒ Rias Immink

Aad van Dongen (68) en zijn vrouw Tini (65) zaten vier jaar geleden nog met een appartement dat behoorlijk onder water stond. „De WOZ-waarde was maar 178.000 euro terwijl de hypotheek 225.000 euro was. We kregen ook een moeilijk gesprek bij de bank, die wilde dat we snel 50.000 euro extra gingen aflossen. Dat is niet prettig als je 64 jaar bent en eigenlijk rustiger aan wil gaan doen.”