D-day voor KLM-baas Elbers

Vandaag komt het 19-koppige bestuur van Air France bijeen om te beslissen over de herbenoeming van de geliefde KLM-baas, die geformaliseerd moet worden in april. Er zullen naar verwachting concessies gedaan moeten worden door KLM, zoals meer toezicht van het Franse bestuur bij KLM.

Dit tot ongenoegen van vakbonden in Nederland. „Zo’n stap is meer in het voordeel van het moederconcern dan in het belang van KLM”, zegt Rob Swankhuizen van de Nederlandse vakbond van luchtvaarttechnici.

