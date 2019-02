HSBC voelt onrustige markten

HSBC zette in de periode oktober tot en met december een aangepaste winst voor belasting, waar eenmalige effecten uit zijn gefilterd, in de boeken van bijna 3,4 miljard dollar. Dat is 1 procent minder dan een jaar eerder en minder dan kenners in doorsnee hadden voorzien. De baten dikten wel stevig aan, met 5 procent tot zo'n 12,6 miljard dollar.

Onder zakenbankieren vallen activiteiten als de handel in aandelen en obligaties, het adviseren bij fusies en overnames en het begeleiden van beursgangen. Ook andere banken voelden de afgelopen tijd flinke druk op deze activiteiten door de onrust op de beurzen, vanwege bijvoorbeeld het handelsconflict en de aanhoudende brexit-zorgen.

Over het hele jaar bezien dikte het resultaat van HSBC met 16 procent aan tot bijna 20 miljard dollar op een omzet van 53,8 miljard dollar. Vooral in de voor de bank zeer belangrijke Aziatische regio en in het Verenigd Koninkrijk deed HSBC goede zaken. Topman John Flint benadrukte wel aan het einde van het jaar duidelijk meer uitdagingen te zien, vooral in Azië.