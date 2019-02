WDP bouwt voor Pirelli in Roemenië

Het nieuwbouwmagazijn heeft een oppervlakte van ruim 60.000 vierkante meter en is een uitbreiding van de bestaande productielocatie van de Italiaanse onderneming in Roemenië. Na realisatie, verwacht in het derde kwartaal van 2020, zal Pirelli het nieuwe logistieke gebouw huren voor een periode van vijftien jaar.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik