Column: Oude tijden herleven

Beleggers struikelden, zeker als ze de indices wilden bijhouden, over elkaar heen om deze aandelen te bemachtigen. Deze techgiganten zijn in de loop der tijd zo’n belangrijk onderdeel van de diverse indices gaan uitmaken dat iedere belegger ze wel moet hebben om daar niet bij achter te blijven.

Oude iconen

In de schaduw van dit technologiegeweld is een aantal stoffige oude iconen van de Amerikaanse beurs bezig aan een opmerkelijke revival. Een zevental grootheden uit een soms erg ver verleden is tot op heden bezig aan een mooi beursjaar.

De zeven dinosaurussen hebben een aantal eigenschappen gemeen. Zo maakten of maken US Steel, Alcoa, General Electric, General Motors, American International Group, AT&T en IBM deel uit van de meest bekende beursindex ter wereld; de Dow Jones 30.

Daarnaast heeft de koers van alle zeven de afgelopen jaren een behoorlijke aderlating ondergaan. Allen maakten een zwaar 2018 door waarin hun koersen nog verder wegzakten. Alle zeven zitten sinds de jaarwisseling echter weer in de lift en niet zo’n beetje ook.

Is het een laatste stuiptrekking van een aantal al zo goed als afgeschreven grootheden of is het het begin van een herstel van oude glorie?

Miskleunen

AIG verzekerde zo ongeveer alle twijfelachtige financiële producten totdat de zwaarste beurscrisis van de laatste 80 jaar het bedrijf vrijwel van de aardbodem deed verdwijnen. De ooit grootste verzekeraar ter wereld moest door de staat gered worden.

Het werd een reddingsoperatie waarvan de zittende aandeelhouders zwaar te lijden hadden. General Electric op zijn beurt zag te laat in dat het tijdperk van de grootschalige energiecentrales voorbij is. Van wat ooit het grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld was bleef vervolgens niet meer dan een schim over.

US Steel en Alcoa kwamen tot de onaangename ontdekking dat de zware metalen industrie ook veel van zijn oude luister verloren had. Hoewel de staal- en aluminiumconsumptie wereldwijd nog steeds groeit is de metaalsector niet meer de economische barometer van weleer.

De Chinese concurrentie heeft hard huisgehouden. General Motors moest net als AIG door de staat gered worden van een faillissement. Eens was Generaal Motors ’s werelds grootste autofabrikant. Tegenwoordig is men bezig aan een opmerkelijke heroriëntatie richting een moderne producent van elektrische zelfrijdende auto’s.

IBM miste de slag tijdens de wereldwijde switch van mainframes naar personal computers. Met de recente overname van Red Hat doet ‘Big Blue’ een nieuwe poging om tot de grootmachten van de cloud toe te treden.

Telecomaanbieder AT&T, ook wel bekend als ‘Ma Bell’, de moeder aller telecommers, heeft inmiddels ook zijn dinoveren afgeschud. Het is nog steeds een van de grootste bedrijven van de Verenigde Staten, maar zit wel in een groot veranderingsproces naar een moderne dataleverancier.

Als een feniks uit de as?

Alle zeven hebben zo hun eigen problemen, maar beleggers lijken er weer (een beetje) vertrouwen in te krijgen dat deze dinosaurussen iets van hun vergane glorie kunnen terugwinnen. Voor een aantal van hen ziet de toekomst er zonniger uit. Uiteraard zal de tijd leren of er in een hypermoderne dierentuin vol innovatieve diersoorten definitief een plekje kan worden ingeruimd voor een paar stokoude dinosaurussen.

Martine Hafkamp is algemeen directeur Fintessa Vermogensbeheer