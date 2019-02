Automarkt zit Kendrion dwars

De totale jaaropbrengsten kwamen uit op bijna 449 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 3 procent. Het bedrijfsresultaat (ebita) ging met 6 procent omlaag naar dik 35 miljoen euro. Onder de streep bleef 3 procent minder over met een nettowinst van bijna 23 miljoen euro.

Kendrion houdt wel vast aan zijn financiële doelstellingen voor de lange termijn. Het bedrijf stelt over 2018 een dividend voor van 0,87 euro per aandeel, evenveel als over 2017.