Danone profiteert van vraag flesjes bronwater

Danone zag op vergelijkbare basis de omzet met 2,9 procent aandikken tot ruim 24,6 miljard euro. Dat was meer dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Als de resultaten uit Marokko buiten beschouwing worden gelaten, was sprake van een omzetgroei met 3,6 procent. In dat land had Danone last van een flinke boycot door consumenten.

De verkoop van babyvoeding liep tegen het einde van het jaar iets terug, viel dinsdag verder op te maken uit een handelsbericht. Dat kwam onder meer door een afzwakkende vraag in China, goed voor bijna een derde van de omzet uit babyvoeding. Voor dit jaar denkt Danone dat het de omzet en winst zal groeien, door kostenbesparingen en de trend van consumenten richting gezonder eten.