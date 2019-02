Mijnbouwgigant pleit voor toezicht op dammen

's Werelds grootste mijnbouwer is nog steeds bezig met de verscherping van zijn interne controles na een grote ramp bij een van zijn mijnen in Brazilië. In 2015 brak de Samarco-dam waardoor negentien mensen omkwamen en ernstige milieuschade werd aangericht.

BHP Billiton is niet de enige mijnbouwer die kampt met damrampen. In januari bezweek een dam bij een ijzerertsmijn van de Braziliaanse mijnbouwer Vale. Een enorme stroom modder en afval bedolf delen van het terrein en naburige wooncomplexen in de staat Minas Gerais, met honderden slachtoffers tot gevolg. Ook het in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal evacueerde onlangs omwonenden nabij een dam in Brazilië.

BHP zette in de zes maanden tot en met december een winst in de boeken van 3,8 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog zo'n 2 miljard dollar. Die winst viel toen lager uit door kosten die moesten worden gemaakt in de nasleep van de Samarco-ramp. De omzet van het mijnbouwbedrijf bleef ongeveer gelijk op zo'n 22 miljard dollar.