Van Lanschot Kempen verkoopt belang in VLCMP

De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van dit jaar worden afgerond en op de deal wordt door Van Lanschot Kempen een boekwinst voorzien van circa 15 miljoen euro. Mogelijk vindt er nog een beperkte earn-out plaats in de eerste helft van 2020. In de eerste helft van 2018 droeg het onderdeel circa 1,5 miljoen euro bij aan de winst van Van Lanschot.

VLCMP is een Nederlandse intermediair op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance en biedt ook verzekeringsoplossingen aan private banking-klanten van Van Lanschot Kempen. De samenwerking tussen Van Lanschot Kempen en VLCMP op het gebied van dienstverlening voor private banking-klanten zal worden voortgezet.