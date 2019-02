Afwachtende belegger zet AEX lager

Rond 12.10 uur stond de AEX-index 0,4% lager op 537,5 punten. De Midkap zakte 0,2% naar 747,4 punten. De beurzen in Londen (-0,5%) en Parijs (-0,4%) gingen ook achteruit, terwijl Frankfurt vrijwel onveranderd was.

„Beleggers nemen een afwachtende houding aan”, zei macro-econoom Stefan Koopman (Rabobank). Hij houdt er rekening mee dat de VS en China deze week vooruitgang boeken in hun besprekingen. „Je ziet al wat beweging aan de kant van Trump.”

De financiële markten zijn eveneens gericht op de notulen die de Federal Reserve woensdagavond publiceert. „Momenteel zie je dat er op de rentemarkt meer onzekerheid is dan op de aandelenmarkt. Dat roept wel vragen op hoe houdbaar het herstel op de aandelenmarkt op termijn is”, aldus Koopman.

Volgens hem heeft de ECB waarschijnlijk de kans gemist om de rente in 2019 of 2020 te verhogen. „Door de groeivertraging in de eurozone is een renteverhoging momenteel moeilijk te verkopen. En richting het einde van dit jaar zijn er wellicht tekenen van een recessie in de VS en komt het ook niet goed uit.” De Rabobank-econoom voorziet de volgende renteverhoging van de ECB pas in juni 2021.

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vlak tot licht lager. De Chinese vicepremier Liu He arriveert trouwens donderdag in Washington om verder te praten over het handelsconflict. De VS dreigde eerder met een verhoging van de importtarieven als er op 1 maart geen akkoord is bereikt. President Trump is echter bereid de deadline te verschuiven, indien voldoende vorderingen worden gemaakt.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde het volatiele kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een verlies van 2,3% onderaan. Speciaalchemieconcern DSM zakte eveneens 2,3%, na door Credit Suisse van de kooplijst te zijn gehaald. De Zwitserse zakenbank ziet weinig koerspotentieel, na de recente stevige opmars in reactie op de sterke jaarcijfers. Aalberts Industries leverde 2% in.

Heineken pluste 0,5%. De bierbrouwer profiteerde van een adviesverhoging naar ’toevoegen’ door de Franse zakenbank AlphaValue.

Verzekeraar ASR (+1%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen. Tankopslagconcern Vopak (+0,8%) lag er eveneens positief bij.

Midkapper Air France KLM steeg 2,2%. Het bestuur van Air France KLM neemt later vandaag een besluit over de positie van KLM-baas Pieter Elbers. Het luchtvaartconcern bereikte met de piloten van Air France trouwens een akkoord over hun beloning. Eveneens positief was dat de bank Société Générale het beleggingsadvies voor het aandeel Air France KLM verhoogde naar ’houden’, terwijl het koersdoel omhoog ging van €7,50 naar €11,50.

Intertrust won 0,7%. De activistische investeerder Elliott, die twee jaar geleden stennis maakte bij verffabrikant AkzoNobel, heeft een belang van 6,1% in de financieel dienstverlener genomen.

WDP daalde 0,3%. Het logistiek vastgoedbedrijf zou goede kans maken om opgenomen te worden in de Belgische beursgraadmeter.

Smallcapfonds Kendrion zakte 2,6%, op het bericht dat zowel de omzet als de winst vorig jaar met 3% is gedaald. De leverancier van elektromagnetische componenten had veel last van tegenwind in de autosector.

Op de lokale markt viel Avantium op met een koerssprong van 9,5%. De beurskoers van het speciaalchemieconcern krabbelde de afgelopen weken al stevig op, nadat het aandeel vorig jaar kelderde van €6 naar €2,50.

