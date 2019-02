Beurs: AEX doet stapje terug

Om tien uur stond de AEX 0,2% lager op 538,5 punten. De AMX steeg 0,1% naar 749,4 punten.

Elders in Europa deden beleggers het eveneens rustig aan. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten 0,1%.

De indexfutures wezen op een vlakke start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Op de Aziatische beurzen bleven de koersschommelingen eveneens beperkt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,1% hoger.

De Chinese vicepremier Liu He arriveert donderdag in Washington om verder te praten over het handelsconflict. De VS dreigde eerder met een verhoging van de importtarieven als er op 1 maart geen akkoord is bereikt. President Trump is echter bereid de deadline te verschuiven, indien voldoende vorderingen worden gemaakt.

De handelsspanningen tussen de VS en de EU laaiden weer op. De EU waarschuwde te stoppen met de aankoop van extra sojabonen en gas uit de VS, indien zijn autosector met extra importtarieven geconfronteerd wordt.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging KPN met een plus van 1,1% aan kop.

Chemiebedrijf DSM zakte 1,5%, na door Credit Suisse van de kooplijst te zijn gehaald. De Zwitserse bank ziet weinig koerspotentieel, na de recente stevige opmars in reactie op de sterke jaarcijfers.

Heineken leverde 0,4% in, ondanks een adviesverhoging naar ’toevoegen’ door de Franse zakenbank AlphaValue.

Midkapper Air France KLM steeg 2,5%. Vandaag komt er duidelijkheid over de positie van KLM-baas Pieter Elbers.

Intertrust won 0,5%. De activistische investeerder Elliott, die twee jaar geleden stennis maakte bij AkzoNobel, heeft een belang van 6,1% in de financieel dienstverlener genomen.

WDP daalde 0,4%. Het logistiek vastgoedbedrijf zou goede kans maken om opgenomen te worden in de Belgische beursgraadmeter.

Smallcap Kendron zakte 3,3%, op het bericht dat zowel de omzet als de winst vorig jaar met 3% is gedaald. De leverancier van elektromagnetische componenten had veel last van tegenwind in de autosector.

