'WDP kandidaat voor de Bel-20'

Het ijkmoment voor de indexsamenstelling was 15 februari, en op basis van KBC-gegevens maakt WDP op dat moment een goede kans om in de graadmeter opgenomen te worden. Dat hangt onder meer af van een aantal factoren, zoals het aantal vrij verhandelbare aandelen en het percentage van het personeel dat in België werkt.

WDP kondigde dinsdag zelf aan een zogeheten warehouse te bouwen voor autobandenproducent Pirelli in het Roemeense Slatina. Het investeringsbedrag is circa 40 miljoen euro. KBC is positief over de ambities van WDP in het land, waar inmiddels een flinke portefeuille is opgebouwd.

Het aandeel WDP, dat ook genoteerd is in Amsterdam, stond kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 133,80 euro. KBC hanteert een hold-advies op het fonds met een koersdoel van 115 euro.