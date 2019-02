'Kendrion zwakker dan verwacht'

De omzet van Kendrion kwam met 102 miljoen euro in lijn met de verwachtingen uit, maar het bedrijfsresultaat (ebita) was 40 procent onder de schatting van de ING-kenners. Ook de verwachting voor de korte termijn voor Kendrion is zwakjes, voegen de kenners toe.

ING hanteert een hold-advies op het aandeel en een koersdoel van 26,50 euro. Het aandeel Kendrion stond dinsdag omstreeks 09.50 uur 2,4 procent lager op 22,15 euro.