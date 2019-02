Consumentenbond: cashloze apotheek dupeert ouderen

Apothekersketen Boots buigt zich nog over het verzoek van de Consumentenbond om te stoppen met het beleid om alleen pinbetalingen te accepteren. „We verwachten een positief antwoord, maar als dat niet komt, dan vragen we de politiek om maatregelen”, zegt Olof King, directeur belangenbehartiging Consumentenbond:

De Consumentenbond ontvangt steeds vaker klachten over de verplichting om met pin te betalen: King. „Voor verschillende groepen in de samenleving is het belangrijk om met contant geld te kunnen betalen. Sommige ouderen vinden het prettiger, maar ook mensen die zo meer grip op hun uitgaven willen houden. Door alleen pinbetalingen te accepteren sluiten de apothekers mensen uit en dat kan niet. Als apotheker heb je een zorgplicht en mag je geen onnodige drempels opwerpen.” Ook daklozen en andere groepen in de rand van de samenleving zouden door de nieuwe eis gedupeerd kunnen worden.

Eerder al paste BENU Apotheken zijn beleid aan na kritiek van de Consumentenbond. Klanten kunnen daar nu toch contant betalen, als zij dat per se willen. De Consumentenbond heeft de beroepsvereniging van apothekers, KNMP, gevraagd om zijn leden aan te spreken op het pin-only beleid dat steeds meer apothekers voeren. De KNMP wil zich echter niet bemoeien met individuele bedrijfsvoeringen. Boots zegt de maatregel in te voeren omwille van de veiligheid van hun klanten en hun medewerkers.