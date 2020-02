Net te laat voor Valentijnsdag: de McDonald’s geurkaars

Bekijk ook: Heidi Klum ontvangt vaginakaars voor Valentijnsdag

De kaarsen ruiken naar de ingrediënten van een Quarter Pounder. Eentje ruikt naar gehakt, een naar kaas, een naar augurken, een naar brood, een naar ketchup, en een naar ui. Het zijn dus geurkaarsen voor de echte McDonald’s-liefhebber.

Burgerkaarsen

McDonald’s kondigt de lancering van de burgerkaarsen aan om te vieren dat de burger bijna vijftig jaar oud is. Om dat te vieren worden naast de kaarsen ook handschoenen, kalenders, shirts, stickers en badges gelanceerd. Of we er ook in Nederland van kunnen genieten is nog onbekend.

Op de website van McDonald’s staat alleen „coming soon” over de kaarsen, dus met 1 april bijna voor de deur zou het ook zomaar een ludieke stunt van het bedrijf kunnen zijn, overigens.